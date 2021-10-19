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Немецкая студентка изобрела необычный, но безопасный метод мужской контрацепции

Выпускница факультета дизайна Мюнхенского технического университета Ребекка Вайс изобрела уникальное средство мужской контрацепции — ванночку для яичек. По словам девушки, данное устройство позволяет на время сделать мужчину бесплодным.
Немецкая студентка изобрела необычный, но безопасный метод мужской контрацепции

Новое приспособление под названием COSO работает за счет ультразвука, не содержит гормонов и обладает обратимым действием, а также подходит для домашнего использования. Ребекка Вайс описывает ванночку как удобный в применении метод контрацепции, который прост в использовании, не доставляет никаких болезненных ощущений и исключает появление побочных эффектов.

Чтобы устройство начало работу, надо налить в него воду до указанной отметки и нагреть ее. Затем, когда температура достигла нужных значений, в ванночку помещают яички и ждут несколько минут, пока COSO не отключится. За счет ультразвука подавляется сперматогенез, который восстанавливается через некоторое время без каких-либо последствий.

Свою разработку Ребекка протестировала на животных, и клинические испытания были проведены успешно. Изобретение получило награду James Dyson Award, которая положена разработкам в области промышленного дизайна и инженерного проектирования.

Фото: freepik.com