Немецкая студентка изобрела необычный, но безопасный метод мужской контрацепции

Новое приспособление под названием COSO работает за счет ультразвука, не содержит гормонов и обладает обратимым действием, а также подходит для домашнего использования. Ребекка Вайс описывает ванночку как удобный в применении метод контрацепции, который прост в использовании, не доставляет никаких болезненных ощущений и исключает появление побочных эффектов.

Чтобы устройство начало работу, надо налить в него воду до указанной отметки и нагреть ее. Затем, когда температура достигла нужных значений, в ванночку помещают яички и ждут несколько минут, пока COSO не отключится. За счет ультразвука подавляется сперматогенез, который восстанавливается через некоторое время без каких-либо последствий.

Свою разработку Ребекка протестировала на животных, и клинические испытания были проведены успешно. Изобретение получило награду James Dyson Award, которая положена разработкам в области промышленного дизайна и инженерного проектирования.