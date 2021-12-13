Недостойные любви: 5 женских имен, обрекающих своих обладательниц на одиночество

Светлана в отношениях закрывает глаза на собственное «Я» и активно услуживает своим партнерам, чем их и отталкивает. Она становится неинтересной мужчинам, поскольку сразу ставит их на первое место и не позволяет им проявить себя и добиться расположения дамы.

С девушкой по имени Мелания не удастся создать настоящую семью. Она любит путешествовать и постоянно находится в движении, что трудно сочетается с бытом, детьми и прочее. Об этом пишет «Пятый канал».

Преграды на пути к семейному счастью возникают и у Лолит, чье имя в переводе означает «скорбь». Таким девушкам нужно быть чрезвычайно осторожными и понимать, что любое неверное решение обернется трагедией.