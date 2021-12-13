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Недостойные любви: 5 женских имен, обрекающих своих обладательниц на одиночество

Считается, что имя человека определяет его судьбу и становится неким жизненным предназначением. В связи с этим специалисты определили несколько женских имен, которые обрекают своих обладательниц на одиночество.
Недостойные любви: 5 женских имен, обрекающих своих обладательниц на одиночество

Светлана в отношениях закрывает глаза на собственное «Я» и активно услуживает своим партнерам, чем их и отталкивает. Она становится неинтересной мужчинам, поскольку сразу ставит их на первое место и не позволяет им проявить себя и добиться расположения дамы.

С девушкой по имени Мелания не удастся создать настоящую семью. Она любит путешествовать и постоянно находится в движении, что трудно сочетается с бытом, детьми и прочее. Об этом пишет «Пятый канал».

Преграды на пути к семейному счастью возникают и у Лолит, чье имя в переводе означает «скорбь». Таким девушкам нужно быть чрезвычайно осторожными и понимать, что любое неверное решение обернется трагедией.

Инга отпугивает ухажеров своим мужским характером. А тем, кто решился на отношения с ней, стоит научиться уживаться с ее меркантильностью и постоянными спорами, хотя даже после свадьбы счастье маловероятно.

Сильным и независимым Варварам, вероятно, тоже придется мириться с одиночеством. Ведь мужчины по своей природе привыкли быть главными, а в данном случае подавление любимого неизбежно.

Фото: freepik.com

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