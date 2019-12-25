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Нечаянная радость: в канун Рождества 40-летняя женщина забеременела двойней на первом свидании

После 14 лет неудачного замужества и несчетного количества ничем не закончившихся свиданий, 40-летняя Лиза Лос уже было отчаялась найти свою настоящую любовь. Как однажды в баре, будучи изрядно навеселе, она встретила 35-летнего Дэвида Паркера, спортсмена-регбиста. В ту ночь Лиза и представить не могла, что ее жизнь уже никогда не будет прежней.

Лиза и Дэвид обменялись номерами телефонов. Пара настолько прониклась друг к другу симпатией, что уже через неделю, в канун Рождества, они наслаждались непринужденным общением на своем первом официальном свидании в небольшой кофейне, после чего Дэвид пригласил Лизу оценить прекрасный видом, открывающимся с балкона его квартиры. Как сегодня вспоминает Лиза, в тот вечер она просто «пропала» и нарушила все свои правила, включая запрет на секс на первом свидании.
После ночи безудержной любви Лиза проявила благоразумие и заехала в аптеку за средствами экстренной контрацепции, так как в порыве страсти влюбленные забыли воспользоваться защитой.

Уже через день, сразу после Рождества, состоялось их второе свидание. Через пару недель отношения Дэвида и Лизы начали принимать серьезный оборот, поэтому женщина записалась на консультацию к гинекологу , чтобы обсудить средства концепции. Прежде чем назначить Лизе противозачаточные средства, врач попросила женщину сделать тест на беременность, что является стандартной практикой. Результаты теста повергли Лизу в шок, она не могла поверить своим глазам: на тесте появились две яркие полоски. Надо сказать, что к тому моменту у Лизы уже было двое взрослых детей: 18-летний сын Харви и 14-летняя дочь Люси.

Женщина уже начала было думать о прерывании беременности, как неожиданно получила смс от Дэвида, который находился в командировке: «Я в тебя влюблен. Я собирался сказать об этом раньше, но сейчас я полностью в этом уверен». На следующий день, забирая Дэвида из аэропорта, Лиза сообщила ему о своей «нечаянной радости». К огромному удивлению Лизы, Дэвид пришел от новости в восторг, хотя поначалу и принял ее за шутку. А совсем скоро в кабинете УЗИ влюбленных поджидал еще один сюрприз: оказалось, что Лиза беременна двойней. А уже через 8 месяцев у пары родились однояйцевые близнецы весом 2 килограмма каждый. Мальчиков назвали Майкл и Джексон. Но на этом удивительная история Лизы и Дэвида не закончилась. Ровно через 2 года у них родился еще один мальчик - Блэйк. Не удивительно, что в семье Паркеров Рождество теперь вдвойне любимый праздник.

Фото: Vostock-photo, Twitter

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