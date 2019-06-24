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Не только спальня: почему так важно менять локации во время любовных утех

Доктор по менопаузе считает, что новые позы и места способствуют не только разнообразию сексуальной жизни, но и помогают привести себя в форму.

Как правило, большинство пар предпочитают разделять интимную близость друг с другом в пределах спальной кровати — остальные локации кому-то кажутся либо неудобными, либо просто невозможными по ряду разных причин. Однако специалист по менопаузе доктор Шахзади Харпер утверждает, что лучшее место для секса — это кухня.

Немного оживить отношения и внести в них разнообразие никогда не бывает лишним, в то время как у секса за пределами ложа есть некоторые преимущества.

«Кухонный стол или столешница — всегда удобная опора», — рассказала врач британскому изданию Daily Star.

Фото: vostock-photo/fotolia

Дело не только в том, что благодаря смене локаций можно оживить сексуальную жизнь, но еще и возможно сжечь в разы больше калорий, чем в спальне.

Множество исследований подтверждают, что секс способствует похудению, растяжке и укреплению мышц: так, активные получасовые любовные утехи могут сжечь до 150 калорий, однако это не предел. Для тех, кто считает, что занятиями спортом можно пренебречь, плохие новости: те же самые 150 калорий можно потерять всего лишь за 15 минут бега трусцой.

В ходе исследования команда из Университета Монреаля сравнила расход калорий во время бега и во время секса и выяснила, что полчаса бега позволяют женщинам терять в среднем около 213 калорий, а мужчинам — 276, в то же время как секс затрачивает от 70 калорий у женщин до 100 у мужчин. Несмотря на данные, никто не мешает совмещать приятное с полезным, главное — выбирать подходящие интересные вертикальные и горизонтальные поверхности.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/fotolia

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