Не только спальня: почему так важно менять локации во время любовных утех

Дело не только в том, что благодаря смене локаций можно оживить сексуальную жизнь, но еще и возможно сжечь в разы больше калорий, чем в спальне.

Множество исследований подтверждают, что секс способствует похудению, растяжке и укреплению мышц: так, активные получасовые любовные утехи могут сжечь до 150 калорий, однако это не предел. Для тех, кто считает, что занятиями спортом можно пренебречь, плохие новости: те же самые 150 калорий можно потерять всего лишь за 15 минут бега трусцой.

В ходе исследования команда из Университета Монреаля сравнила расход калорий во время бега и во время секса и выяснила, что полчаса бега позволяют женщинам терять в среднем около 213 калорий, а мужчинам — 276, в то же время как секс затрачивает от 70 калорий у женщин до 100 у мужчин. Несмотря на данные, никто не мешает совмещать приятное с полезным, главное — выбирать подходящие интересные вертикальные и горизонтальные поверхности.