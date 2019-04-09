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«Не совсем он и плохой»: новая девушка Андрея Аршавина защитила его от нападок подруг

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Евгению называют новой девушкой Андрея Аршавина

Фото: Instagram e.t._019
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В Сети вычислили личность новой возлюбленной 37-летнего футболиста Андрея Аршавина.

У Андрея Аршавина новый роман, уверены пользователи Сети. Избранницей футболиста стала некая Евгения из Санкт-Петербурга — она опубликовала милое фото с Андреем на своей страничке в Instagram. Снимок появился в телеграм-канале «Небожена», а с ним — и комментарии пользователей.

«Женя, не вздумай. Он алименты не платит», — предостерегла брюнетку подруга.

«Не совсем он и плохой… Дети у него замечательные. И Юля чудесный человек. Вторую, к сожалению, не знаю», — ответила Евгения и закрыла блог.

Ранее она хвасталась романтичным подарком — мишкой из роз. Такого же не так давно дарил дочери Дмитрий Тарасов.

Фото: Instagram e.t._019

В 2013 году Андрей Аршавин ушел от гражданской жены Юлии Барановской. От этого брака осталось трое детей, которым были назначены алименты через суд. В сентябре 2016 года мужчина оформил отношения с журналисткой Алисой Казьминой. В феврале 2017 года родилась их дочь Есения, однако супругам не удалось сохранить брак.

Больше информации о женах и детях Андрея Аршавина ищите здесь.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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