«Не совсем он и плохой»: новая девушка Андрея Аршавина защитила его от нападок подруг

У Андрея Аршавина новый роман, уверены пользователи Сети. Избранницей футболиста стала некая Евгения из Санкт-Петербурга — она опубликовала милое фото с Андреем на своей страничке в Instagram. Снимок появился в телеграм-канале «Небожена», а с ним — и комментарии пользователей.

«Женя, не вздумай. Он алименты не платит», — предостерегла брюнетку подруга.

«Не совсем он и плохой… Дети у него замечательные. И Юля чудесный человек. Вторую, к сожалению, не знаю», — ответила Евгения и закрыла блог.

Ранее она хвасталась романтичным подарком — мишкой из роз. Такого же не так давно дарил дочери Дмитрий Тарасов.