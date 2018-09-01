Не расставались? Анастасия Решетова и Тимати продемонстрировали жаркие чувства в совместной фотосессии

Напомним, Тимати и Анастасия Решетова начали встречаться в 2015 году, тем не менее, им удавалось длительное время не афишировать свой роман. От предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой у музыканта есть четырехлетняя дочь Алиса. Стоит отметить, что не так давно Тимати отправился отдыхать вместе с бывшей и нынешней возлюбленными.