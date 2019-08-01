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«Не пара»: поклонники жестко раскритиковали Ани Лорак за фото с молодым возлюбленным

40-летняя Ани Лорак опубликовала фото с 26-летним саунд-продюсером Black Star inc. Егором Глебом, но фанаты не оценили его.

Певица Ани Лорак перестала скрывать роман с саунд-продюсером Black Star inc. Егором Глебом полтора месяца назад. Сегодня она показала новое фото с ним, но столкнулась с негативной реакцией со стороны собственных поклонников.

«Шо то не красивая пара», «Он ей не пара как пародистая красавица и дворняжка», «Нет!!!! Это не твой человек, не связывай с ним свою судьбу!!!!! Пожалуйста!!!!», «Хочешь узнать о мужчине , взгляни , как он поступал со своей бывшей.... грустно , что ваш выбор пал на такого человека», «А все на Мурата грешили.... И я в том числе. Теперь немного стыдно», «Да уж, специфический вкус на мужчин у Ани Лорак! Не везет так не везет с мужиками. Сначала удивлялись что она нашла в старом страшном Фалесе, потом в никому неизвестном альфонсе турке, а теперь вот это малолетнее недоразумение», — обсуждают подписчики.

Слухи о романе певицы с молодым специалистом возникли в середине июня. Вскоре она опубликовала фото с избранником. Что примечательно, тогда под тем снимком было намного больше положительных комментариев, чем теперь.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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