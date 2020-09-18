Названы 9 малоизвестных, но научно доказанных бонусов регулярной интимной близости
Как сообщила онлайн-изданию Newsweek сексолог, сотрудница Силезского медицинского университета Беата Врубель, интимная близость положительно влияет на иммунитет и работу сердца, улучшает качество сна, облегчает болевые ощущения, а также помогает оставаться в форме, ведь во время активного секса сжигаются калории. Не стоит забывать и о том, что после хорошего секса наутро мозг работает лучше, а уровень энергии заметно выше.
Кроме того, занятия любовью укрепляются мышцы тазового дна, что помогает избавиться в будущем от возможных запоров или возрастного недержания мочи. Причем относится это как к женщинам, так и к мужчинам. Эксперт отметила, что регулярные сексуальные контакты минимум раз в неделю аж на 30% повышают уровень иммуноглобулина в крови, который помогает снизить риск заражения инфекционными заболеваниями и защищает организм от разнообразных вирусов и бактерий. Также не стоит забывать о том, что интимная близость помогает разрешать конфликты в отношениях и выстраивать их на новом уровне.
Фото: depositphotos
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