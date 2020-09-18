Названы 9 малоизвестных, но научно доказанных бонусов регулярной интимной близости

Кроме того, занятия любовью укрепляются мышцы тазового дна, что помогает избавиться в будущем от возможных запоров или возрастного недержания мочи. Причем относится это как к женщинам, так и к мужчинам. Эксперт отметила, что регулярные сексуальные контакты минимум раз в неделю аж на 30% повышают уровень иммуноглобулина в крови, который помогает снизить риск заражения инфекционными заболеваниями и защищает организм от разнообразных вирусов и бактерий. Также не стоит забывать о том, что интимная близость помогает разрешать конфликты в отношениях и выстраивать их на новом уровне.

Фото: depositphotos

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