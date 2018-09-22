Наталья Андрейченко закрутила роман с бывшим женихом своей дочери

62-летняя звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко стала первой гостьей нового сезона шоу «Секрет на миллион». В студии программы актрисы откровенно рассказала Лере Кудрявцевой о любви в своей жизни.

Актриса дважды была замужем — за композитором Максимом Дунаевским и продюсером Максимилианом Шеллом, с которым рассталась в 2005 году. Однако после развода у Андрейченко было несколько романов, в том числе с бывшим женихом собственной дочери: «Отношения были. С тем человеком, за которого я хотела выдать замуж свою дочь. Мы случайно познакомились у моего друга, австрийского олигарха. Он был в шоке, когда случайно узнал, что я мама его бывшей девушки. А дочь меня потом еще во всем и обвинила. Я сказала ей: «Настенька, ты его все время выгоняешь. Что ты от меня теперь хочешь?»».

Тем не менее, Наталья признается, что была бы рада видеть этого юношу своим зятем: «Парень был удивительный, образованный, состоятельный, очень красивый. По наследству получил огромную ферму, где выращивал вино. Он хотел жениться на Насте. Я была бы так рада, если бы это произошло! Так потрясающе за ней ухаживал! И вдруг дочь в одну секунду влюбляется в обычного реквизитора, беременна от него». Сейчас актриса продолжает общение с бывшим возлюбленным, несмотря на то, что у него есть жена и дочь.