Сегодня бизнесмену Александру Чистякову исполнилось 45 лет. Разумеется, его поспешила поздравить любящая и любимая супруга — певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюк'оZa).

Муж Глюк'оZы — бизнесмен Александр Чистяков празднует 45-летие. Его уже поздравили друзья и родные, в том числе, конечно, супруга. Она опубликовала в своем микроблоге нежное черно-белое фото с Александром и написала большой пост о нем.

«Знаешь, в этот раз хочется поздравить тебя не только как твоя жена и мать твоих детей. А выразить невероятное уважение и подчеркнуть твои фундаментальные человеческие качества!! Чем дольше я живу с тобой и вижу, как ты относишься к себе и людям, тем больше понимаю, что ты исключительный. Таких, так сказать, уже не штампуют», — призналась певица (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.)