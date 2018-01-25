«Настоящий мужчина»: Глюк'оZa трогательно призналась супругу в любви в день его рождения
С Днём Рождения, любимый @chistrus! Знаешь, в этот раз хочется поздравить тебя не только как твоя жена и мать твоих детей. А выразить невероятное уважение и подчеркнуть твои фундаментальные человеческие качества!! Чем дольше я живу с тобой и вижу, как ты относишься к себе и людям, тем больше понимаю, что ты исключительный. Таких, так сказать, уже не штампуют. В первую очередь, ты очень порядочный человек, и это знаю не только я, но и те, кто имел с тобой дело! Ты человек слова, ответственности ) Может, ты и можешь быть резким, но это свойственно людям, которые берут на себя ответственность и несут ее до конца. Точно такой же ты и в доме -настоящий мужчина, который поднял невероятную плиту, да ещё на которой почти одни женщины🙈☺🤗🧘♀ Каждую ты считаешь особенной и исключительно любимой. При этом ты никогда ничего не просишь взамен. Ну, и конечно, твоя Любовь ко мне. Я чувствую, насколько она безгранична! Она абсолютна! Ты принимаешь меня такой, какая я есть, но при этом всегда настраиваешь меня на рост, уверенность в собственных силах. Может, ты и не всегда можешь мне всё сказать от своей природной застенчивости, ты не осыпаешь меня комплиментами без конца! Но ты ни разу не позволил мне усомниться в искренности твоих чувств. Спасибо, что ты есть у меня, мой любимый Человек!!! Я уверена, что каждый, кто знает тебя, со мной согласится! А желаю я тебе наслаждаться жизнью, как можно меньше борьбы и мелких людей рядом, заниматься делом, которое будет тебя вдохновлять, а ты будешь чувствовать, что это нужно не только тебе) купаться в любви своих любимых друзей и, конечно, семьи! С Днём Рождения ❤ МУСЯ Люблю!