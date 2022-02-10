Надо брать! Где в России живут самые перспективные женихи

Так, 31% респонденток считает, что искать суженого лучше среди москвичей. А на втором месте по спросу оказались жители Санкт-Петербурга.

9% опрошенных посчитали завидными женихами жителей курортного города Сочи, а 5% предпочли мужчин из Ялты. Плюс к этому еще 4% представительниц прекрасного пола отдали свой голос за краснодарцев. Соответствующими данными поделились «РИА Новости».

В Екатеринбурге, Казани, Калининграде и Новосибирске тоже можно встретить перспективного ухажера, об этом заявили по 3% респонденток. К ним присоединились и 2% дам, которые видят потенциал в мужчинах из Тюмени.