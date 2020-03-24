На фоне пандемии коронавируса в России резко выросли продажи презервативов

Кроме средств для безопасного секса с середины марта, по данным исследования, неизменно растет спрос на антидепрессанты, антисептики, а также на жаропонижающие и нестероидные противовоспалительные лекарства (рост их продаж и вовсе взлетел на 790% по сравнению с 2019 годом). Эксперты связывают это с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и множеством негативных новостей в СМИ. Кстати, бум на защитные медицинские маски в марте немного снизился, пик ажиотажа пришелся на февраль.

Фото: depositphotos

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