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На фоне пандемии коронавируса в России резко выросли продажи презервативов

Карантин вносит свои коррективы в распорядок жизни, и сидящие дома россияне стали чаще заниматься любовью. Доказательство тому – рост продаж презервативов. Спрос на средства защиты всего за одну неделю возрос больше чем на 30%.

Об этом сообщает сообщило издание РБК, ссылаясь на исследование аналитической компании DSM Group. Так, с 16 по 22 марта 2020 года наши соотечественники приобрели в общей сложности 589 тысяч упаковок презервативов на сумму 161 миллион рублей, что на 31,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, когда продажи составили 477 тысяч упаковок общей стоимостью 122 миллиона рублей. Есть вероятность, что по завершении эпидемии в нашей стране начнется baby-бум.

Кроме средств для безопасного секса с середины марта, по данным исследования, неизменно растет спрос на антидепрессанты, антисептики, а также на жаропонижающие и нестероидные противовоспалительные лекарства (рост их продаж и вовсе взлетел на 790% по сравнению с 2019 годом). Эксперты связывают это с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и множеством негативных новостей в СМИ. Кстати, бум на защитные медицинские маски в марте немного снизился, пик ажиотажа пришелся на февраль.

Фото: depositphotos

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