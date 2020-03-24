На фоне пандемии коронавируса в России резко выросли продажи презервативов
Об этом сообщает сообщило издание РБК, ссылаясь на исследование аналитической компании DSM Group. Так, с 16 по 22 марта 2020 года наши соотечественники приобрели в общей сложности 589 тысяч упаковок презервативов на сумму 161 миллион рублей, что на 31,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, когда продажи составили 477 тысяч упаковок общей стоимостью 122 миллиона рублей. Есть вероятность, что по завершении эпидемии в нашей стране начнется baby-бум.
Кроме средств для безопасного секса с середины марта, по данным исследования, неизменно растет спрос на антидепрессанты, антисептики, а также на жаропонижающие и нестероидные противовоспалительные лекарства (рост их продаж и вовсе взлетел на 790% по сравнению с 2019 годом). Эксперты связывают это с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и множеством негативных новостей в СМИ. Кстати, бум на защитные медицинские маски в марте немного снизился, пик ажиотажа пришелся на февраль.
Фото: depositphotos
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