«Мы встретились в этот день 23 года назад»: Юлия Высоцкая поздравила супруга с годовщиной

Несмотря на разницу в возрасте, 45-летняя Юлия Высоцкая и 81-летний Андрей Кончаловский счастливы вместе уже более двадцати лет. В воскресенье, 8 июня пара отметила очередную годовщину знакомства. «Мы встретились в этот день 23 года назад... какая странная, удивительная, невероятная и все-таки прекрасная жизнь…» — написала Юлия под красивым фото с мужем.
Поклонники восхищаются внешним видом Юлии Высоцкой, однако обращают внимание на то, что с годами актриса становится похожей на своего супруга.
«Вы очень стали похожи на мужа, одно лицо)💛», «Она становится очень похожа на Андрона, недаром говорят, что муж и жена - одна…», «Видно сразу, что фотошоп лица и шеи. С годами говорят, что муж с женой становятся похожи», — обсуждают одну из недавних фотографий в блоге актрисы.
А вы согласны с фолловерами Юлии Высоцкой?
Больше об этой красивой паре вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru, Instagram
Видео: Instagram
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