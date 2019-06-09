«Мы встретились в этот день 23 года назад»: Юлия Высоцкая поздравила супруга с годовщиной

Несмотря на разницу в возрасте, 45-летняя Юлия Высоцкая и 81-летний Андрей Кончаловский счастливы вместе уже более двадцати лет. В воскресенье, 8 июня пара отметила очередную годовщину знакомства. «Мы встретились в этот день 23 года назад... какая странная, удивительная, невероятная и все-таки прекрасная жизнь…» — написала Юлия под красивым фото с мужем.