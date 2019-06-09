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«Мы встретились в этот день 23 года назад»: Юлия Высоцкая поздравила супруга с годовщиной

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Супруги вместе путешествуют

Фото: Instagram Юлии Высоцкой
Актриса опубликовала нежное фото с любимым мужем.

Несмотря на разницу в возрасте, 45-летняя Юлия Высоцкая и 81-летний Андрей Кончаловский счастливы вместе уже более двадцати лет. В воскресенье, 8 июня пара отметила очередную годовщину знакомства. «Мы встретились в этот день 23 года назад... какая странная, удивительная, невероятная и все-таки прекрасная жизнь…» — написала Юлия под красивым фото с мужем.

Поклонники восхищаются внешним видом Юлии Высоцкой, однако обращают внимание на то, что с годами актриса становится похожей на своего супруга.

«Вы очень стали похожи на мужа, одно лицо)💛», «Она становится очень похожа на Андрона, недаром говорят, что муж и жена - одна…», «Видно сразу, что фотошоп лица и шеи. С годами говорят, что муж с женой становятся похожи», — обсуждают одну из недавних фотографий в блоге актрисы.

А вы согласны с фолловерами Юлии Высоцкой?

Больше об этой красивой паре вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru, Instagram

Видео: Instagram

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