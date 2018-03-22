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«Мы ругались вдрызг и бились насмерть»: Лолита рассказала о проблемах в своем браке

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Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
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54-летняя Лолита Милявская дала откровенное интервью о своей семейной жизни.

На днях певица Лолита и ее супруг Дмитрий Иванов отметили восьмую годовщину брака. Но оказалось, что за это время звезда не раз крупно ссорилась с возлюбленным, и пара была на грани развода.

«Иногда думала — вернусь домой, а Дима собрал вещи. Слава богу, он спокойнее меня, мудрее, выдержаннее и быстро отходит. Прекрасно понимаю, что у меня такой характер, с которым всем очень тяжело. Даже мне», — рассказала Лолита в интервью порталу Woman's Day.

Исполнительница призналась, что ее муж давно выучил прием, который позволяет ему быстро снять напряжение в беседах с ней: «Как он говорит всегда: «Лолусечка, мне так тебя все время жалко, бедненькая моя...» На меня не действуют ни подарки, ни цветы. А вот когда подошли, прижали и сказали, что прощают за что-то и что жалко, — вот что важно. Димины объятия — лучшая таблетка в моей жизни».

Фото: Instagram

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