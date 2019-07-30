Мужчины с высоким уровнем тестостерона более склонны к изменам

Исследователи обнаружили повышенный уровень неверности среди мужчин с самым высоким уровнем гормона, предостерегает британское издание Daily Mail.

Ученые обследовали 224 здоровых мужчины среднего возраста, которые были в постоянных отношениях в течение 20 лет и более. Они опросили их о частоте их неверного поведения и взяли образцы слюны для измерения уровня тестостерона.

Более трети мужчин признались, что хотя бы раз обманули своих партнеров, и у большинства из них уровень тестостерона был выше среднего. Исследователи заявили, что нашли «надежную» связь между гормоном и мужской изменой. Это также может объяснить, почему мужчины гораздо чаще обманывают, чем женщины, пишет команда в журнале Biological Psychiatry.

Группа ученых из Цюрихского университета (Швейцария) подчеркивает важность исследования ввиду того, что заместительная терапия тестостероном для поднятия либидо и лечения депрессии становится все более популярна, а значит растет риск склонности к изменам у мужчин, получающих такую терапию.