Мужчины с какими именами считаются главными изменщиками

Антон

Носители этого имени любят устраивать своего рода соревнования в любых аспектах жизни. При чем личная жизнь — не исключение. Антоны, даже состоя в отношениях, любят засматриваться на других девушек. Для них добиться очередной особы все равно, что выиграть пари.

Павел

Личная жизнь Павлов состоит из бесконечной череды романов, которая не прекращается и во время серьезных отношений. Впрочем, в этом деле у них явные проблемы. Ведь куда проще заинтересовать девушку на одно свидание, чем стать ей партнером по жизни.