Мужчины с какими именами считаются главными изменщиками
Антон
Носители этого имени любят устраивать своего рода соревнования в любых аспектах жизни. При чем личная жизнь — не исключение. Антоны, даже состоя в отношениях, любят засматриваться на других девушек. Для них добиться очередной особы все равно, что выиграть пари.
Павел
Личная жизнь Павлов состоит из бесконечной череды романов, которая не прекращается и во время серьезных отношений. Впрочем, в этом деле у них явные проблемы. Ведь куда проще заинтересовать девушку на одно свидание, чем стать ей партнером по жизни.
Максим
Максим готов отказаться от бесконечных встреч с разными барышнями только в единственном случае. Оказывается, он буквально перебирает претенденток на место в сердце, пока не встретит «ту самую». Поэтому, если в отношениях он изменяет, значит все еще находится в поиске.
Николай
Такие мужчины очень требовательны к противоположному полу. Николаю достаточно хотя бы немного усомниться в девушке, тогда она будет вычеркнута из его жизни, пишет «Пятый канал».
Денис
Требовательность Денисов поражает. Если мужчину с таким именем что-либо не устроит во второй половине, он пойдет искать недостающее качество в другой. А заполучить внимание девушек ему удается довольно-таки легко.
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