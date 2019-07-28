Мужчины обожают женский голос с французским акцентом, но предпочитают внешность дам другой страны

У женщин предпочтения немного другие: 33% женщин нравятся мужчины с итальянским акцентом, 28% — с французским и 15% — с австралийским.

В общем, если хотите, чтобы мужчина вас слушал, говорите с французским акцентом.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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