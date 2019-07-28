Мужчины обожают женский голос с французским акцентом, но предпочитают внешность дам другой страны

Мужчины предпочитают дам с французским акцентом, а женщины неравнодушны к носителям итальянского языка, сообщает британское издание Daily Mail.
Опрос был проведен среди 1000 британцев, использующих туристический сайт Kayak. 31% мужчин считают самыми сексуальными женщин с французским акцентом, 29% — с итальянским, 16% — с испанским. Однако что касается внешности, то в топе предпочтений по-прежнему скандинавский тип.
У женщин предпочтения немного другие: 33% женщин нравятся мужчины с итальянским акцентом, 28% — с французским и 15% — с австралийским.
В общем, если хотите, чтобы мужчина вас слушал, говорите с французским акцентом.
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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