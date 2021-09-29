Может ли из-за секса в месячные развиться эндометриоз: отвечает врач

В первую очередь специалист считает надуманной связь секса во время менструации и наружного генитального эндометриоза (заболевание характеризуется разрастанием и миграцией клеток внутренних стенок матки — в результате напоминающие опухоли очаги появляются в разных органах малого таза и маточных трубах). «Мнение, что это увеличивает риск развития наружного генитального эндометриоза, давно опровергнуто. С другой стороны, это увеличивает вероятность заражения инфекциями, передающимися половым путем. Распространенное заблуждение — что во время менструации нельзя забеременеть. Это не так. Вероятность небольшая, но она есть», — рассказала доктор «Пятому каналу».

По словам Екатерины Хиврич, в начале цикла многие женщины особенно настроены на интимную близость, поэтому не стоит сдерживаться, если у партнеров нет проблем со здоровьем и соблюдены элементарные правила личной гигиены. «Некоторые женщины испытывают более выраженное возбуждение в этот период, кровь является хорошей естественной смазкой, поэтому, если это устраивает и вас, и вашего партнера, не отказывайтесь от половой жизни в этот период, но не забудьте защитить себя», — сообщила Хиврич и напомнила, что не нужно заниматься сексом только по желанию мужчины, важно, чтобы обоим партнерам было комфортно.