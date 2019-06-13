Молодой, успешный, модный: в Сети обсуждают предполагаемого возлюбленного Ани Лорак

Развод украинской певицы Ани Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, который состоялся в январе этого года, стал поводом для сплетен. Поговаривают, что причиной стали многочисленные измены горячего мужчины, на которые звезда долго закрывала глаза, либо просто не знала о них. Теперь в Сети появился новый повод для разговоров: светские сплетники утверждают, что певица закрутила роман с саунд-продюсером Black Star inc.