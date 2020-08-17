Молодая женщина 4 года избегала интимной близости из-за сильных хронических болей

Когда ее состояние совсем ухудшилось и она даже не могла лишний раз встать с постели и постоянно пребывала в напряжении, женщина пошла к гинекологу, который выяснил, что у нее не киста, а варикозное расширение вен малого таза, однако страховая не покрывала лечение этой проблемы. В итоге британке пришлось обратиться к частному врачу, которая посоветовала ей провести эмболизацию вен. Операция стоила 6500 фунтов (более 620 тысяч рублей по текущему курсу) и проводилась без общей анестезии, но Виктория согласилась. Она описала свои ощущения: «За прошедшие годы я выработала высокую толерантность к боли, но эта процедура не походила ни на что из того, что я когда-либо чувствовала раньше – низ моего живота просто горел, будто в него врезались лезвия бритвы. Я буквально орала от боли, но счастлива, что прошла через это», – пояснила она.

Спустя 2 недели после операции Виктория наконец смогла заняться сексом со своим парнем – впервые за 3 месяца – и боль уже была терпимой, и с каждым днем ей становится все лучше.

Фото: depositphotos

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