Молодая женщина 4 года избегала интимной близости из-за сильных хронических болей
Как передает британский онлайн-портал The Sun, в 2016 году девушке диагностировали варикозное расширение вен малого таза, из-за чего и возникали мучительные колющие боли во время полового акта, а также вздутие живота после него. Она скрывала, насколько ей на самом деле плохо, потому ей приходилось принимать обезболивающие всякий раз перед тем, как заняться любовью со своим парнем Джеком Морганом, с которым она состоит в отношениях уже 8 лет. «Я думала, что у меня киста яичника – раньше они у меня уже были и симптомы были похожи, поэтому решила, что все пройдет само по себе. Но боль продолжалась, дошло до того, что мне нужно было, чтобы хоть кто-нибудь сказал, что со мной происходит, ведь испытывать боль во время и после секса – ненормально, я не хотела, чтобы мои отношения испортились из-за этого», – призналась Виктория.
Когда ее состояние совсем ухудшилось и она даже не могла лишний раз встать с постели и постоянно пребывала в напряжении, женщина пошла к гинекологу, который выяснил, что у нее не киста, а варикозное расширение вен малого таза, однако страховая не покрывала лечение этой проблемы. В итоге британке пришлось обратиться к частному врачу, которая посоветовала ей провести эмболизацию вен. Операция стоила 6500 фунтов (более 620 тысяч рублей по текущему курсу) и проводилась без общей анестезии, но Виктория согласилась. Она описала свои ощущения: «За прошедшие годы я выработала высокую толерантность к боли, но эта процедура не походила ни на что из того, что я когда-либо чувствовала раньше – низ моего живота просто горел, будто в него врезались лезвия бритвы. Я буквально орала от боли, но счастлива, что прошла через это», – пояснила она.
Спустя 2 недели после операции Виктория наконец смогла заняться сексом со своим парнем – впервые за 3 месяца – и боль уже была терпимой, и с каждым днем ей становится все лучше.
Фото: depositphotos
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