«Мой главный приз»: Сергей Шнуров очень откровенно высказался о любви и сексе с женой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на сцене кажется тем еще хулиганом, но в жизни он очень интеллигентный и довольно скромный мужчина. Недавно рокер отметил 45-летие и провел часть этого дня за беседой с корреспондентом журнала StarHit, которому рассказал... о сексе с супругой Матильдой.

«Матильда – главный приз, который я получил, встретив ее. Везунчик. Вообще в народе бытует мнение, что для хорошего настроения мужика надо заниматься с ним сексом как минимум раз в день. Я бы не связывал эти два понятия. Секс же бывает разный. Бывает один раз, но такой, что помнишь до конца дней. А бывает регулярный, но как будто его и не было. Дело не в количестве, а в качестве», — заявил Сергей.