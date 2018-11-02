Миллионер из «Замуж за Бузову» нашел свою настоящую любовь

В течение восьми недель телезрители следили за перипетиями в шоу «Замуж за Бузову». В одном из последних выпусков долларовый миллионер Евгений Назаров принял решение уйти из шоу, забрав деньги в сумме двух миллионов рублей. Через ведущую Марину Кравец мужчина передал письмо для Ольги, в котором объяснил свой выбор. По мнению Назарова, Ольга давно выбрала «своего» финалиста, поэтому все усилия по завоеванию звезды оказались бы тщетными.

По окончании шоу мужчина начал активный поиск невесты, и, по всей видимости, он завершился успешно. Несколько часов назад Евгений опубликовал фото с «той самой»: «Я нашел ТУ, которую искал всю ЖИЗНЬ.❤️🌎 Слава богу.🙏 Я очень рад, что мы наконец встретились МИЛАЯ @marina_brilka 💫 Спасибо вселенной, что подарила мне такую волшебную девушку !!!».