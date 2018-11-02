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Миллионер из «Замуж за Бузову» нашел свою настоящую любовь

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Евгения Назарова

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Евгений Назаров поделился фото со своей возлюбленной.

В течение восьми недель телезрители следили за перипетиями в шоу «Замуж за Бузову». В одном из последних выпусков долларовый миллионер Евгений Назаров принял решение уйти из шоу, забрав деньги в сумме двух миллионов рублей. Через ведущую Марину Кравец мужчина передал письмо для Ольги, в котором объяснил свой выбор. По мнению Назарова, Ольга давно выбрала «своего» финалиста, поэтому все усилия по завоеванию звезды оказались бы тщетными.

По окончании шоу мужчина начал активный поиск невесты, и, по всей видимости, он завершился успешно. Несколько часов назад Евгений опубликовал фото с «той самой»: «Я нашел ТУ, которую искал всю ЖИЗНЬ.❤️🌎 Слава богу.🙏 Я очень рад, что мы наконец встретились МИЛАЯ @marina_brilka 💫 Спасибо вселенной, что подарила мне такую волшебную девушку !!!».

«Внешне очень схожи! Трудитесь над отношениями и счастья Вам!», «Поздравляю💥 прекрасно смотритесь вместе 💕», «Хорошая пара», «Поздравляю!!! Вы оооочень красивая пара, всего самого лучшего💎», «Правильно, любовь не нужно искать по проектам) Рада за Вас🙈», «Здорово, когда находишь действительно СВОЕГО человека! Это самое сложное и главное) остальное уже мелочи) счастья, счастья, счастья!» — написали фолловеры.

Фото: instagram

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