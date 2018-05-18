Миллиарды, щедрость и ум: Виктория Боня рассказала, чем ее покорил новый возлюбленный

В Сети обсуждают новые отношения российской модели и телеведущей Виктории Бони. Многие думали, что красавица встречается с бельгийским футболистом Маруаном Феллайни, но нет — оказалось, что сердце Бони покорил французский миллиардер Пьер Андюран, вместе с которым Виктория вышла в свет на Каннском кинофестивале.

Виктория откровенно рассказала в интервью порталу Super.ru, как же начался ее роман с бизнесменом: «Мы познакомились в Лондоне, меня представила моя подруга. Покорил своим умом, глубиной мысли и содержанием своим. Знаете, пошагово, когда человек тебя сначала обаял, каждый его шаг, каждое его действие уже настолько восхищает тебя. Как кислород, которым хочется еще больше дышать и дышать, и без него уже как будто и дышать не можешь. И постепенно все произошло, шаг за шагом».