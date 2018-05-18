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Миллиарды, щедрость и ум: Виктория Боня рассказала, чем ее покорил новый возлюбленный

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Пьер Андюран и Виктория Боня
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На прошедшем Каннском кинофестивале 38-летняя Виктория Боня представила публике своего нового бойфренда Пьера Андюрана, а в свежем интервью призналась, как начался их роман.

В Сети обсуждают новые отношения российской модели и телеведущей Виктории Бони. Многие думали, что красавица встречается с бельгийским футболистом Маруаном Феллайни, но нет — оказалось, что сердце Бони покорил французский миллиардер Пьер Андюран, вместе с которым Виктория вышла в свет на Каннском кинофестивале.

Виктория откровенно рассказала в интервью порталу Super.ru, как же начался ее роман с бизнесменом: «Мы познакомились в Лондоне, меня представила моя подруга. Покорил своим умом, глубиной мысли и содержанием своим. Знаете, пошагово, когда человек тебя сначала обаял, каждый его шаг, каждое его действие уже настолько восхищает тебя. Как кислород, которым хочется еще больше дышать и дышать, и без него уже как будто и дышать не можешь. И постепенно все произошло, шаг за шагом».

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Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

Звезда Instagram также заявила, что Пьер часто делает ей дорогие подарки — например, покупает платья от кутюр даже без ее присутствия в бутике: «Человек пошел, сфотографировал платья, прислал мне на телефон, померили на продавщицу. Платья, которые в единственном экземпляре, в одном размерном ряде. Выбрал, привез, выбрал туфли, выбрал сумочку и привез мне. Это невероятно романтично».

Виктория призналась, что у нее с новым возлюбленным все серьезно. А вы как считаете, крепкие ли отношения получатся у Виктории Бони и французского миллиардера?

Фото: Getty Images, Instagram

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