Мария Шумакова отказалась от секса

К такому эксперименту актрису подтолкнули книги по психологии: «Прочитала две книги, бестселлеры по психологии. Так вот, оба автора (мужчина и женщина, между прочим) настойчиво рекомендуют не торопиться с сексом в начале отношений, а именно выждать 3 месяца. Авторы предлагают 12 недель ходить за ручку, смотреть на звёзды и говорить о творчестве Набокова, например. Что думаете? Выбросить и сжечь? У меня был подобный опыт. Длительные отношения, в начале, которых мы совершенно не торопились со страстными проявлениями: много гуляли, узнавали друг друга и просто мило проводили время. В итоге мой благоверный был бесконечно признателен за подобную нерасторопность. До меня барышни сдавались сразу - без бою, но интерес моего милого обычно потухал сразу же после достижения цели. Часть моих подруг в один голос поддерживают популярных психологов, а некоторые приятельницы убеждены, что трёх свиданий более, чем достаточно для принятия решения: «быть или не быть?» Помню брала интервью у Николая Фоменко. Он тоже убеждал, что мужчине просто необходим «обмен жидкостями» для принятия решения -моя эта женщина или нет?»