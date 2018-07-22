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Мария Шумакова отказалась от секса

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Марии Шумаковой

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29-летняя актриса рассказала о необычном эксперименте.

Мария Шумакова — одна из самых сексуальных молодых актрис. Звезда сериала «Сладкая жизнь» с удовольствием демонстрирует аппетитные формы, по которым сходит с ума мужская половина ее подписчиков в Instagram. О личной жизни Мария предпочитает не говорить, однако несколько часов назад она откровенно призналась в том, что уже два месяца, как она отказалась от секса. «Сейчас у меня необыкновенное приключение. Вот уже два месяца, как я отказалась от секса, алкоголя и бранных слов (по возможности). Повышаю вибрации, так сказать. Если быть предельно честной единственный секс, который по-настоящему приносит пользу и мощный энергетический обмен-секс по большой любви. Всё остальное, безусловно приносит сиюминутную радость, но после горечь и разочарование. Когда с человеком не настроена глубокая-эмоциональная связь секс может закончится отчуждением. Это мое скромное убеждение», — написала в Instagram Шумакова.

К такому эксперименту актрису подтолкнули книги по психологии: «Прочитала две книги, бестселлеры по психологии. Так вот, оба автора (мужчина и женщина, между прочим) настойчиво рекомендуют не торопиться с сексом в начале отношений, а именно выждать 3 месяца. Авторы предлагают 12 недель ходить за ручку, смотреть на звёзды и говорить о творчестве Набокова, например. Что думаете? Выбросить и сжечь? У меня был подобный опыт. Длительные отношения, в начале, которых мы совершенно не торопились со страстными проявлениями: много гуляли, узнавали друг друга и просто мило проводили время. В итоге мой благоверный был бесконечно признателен за подобную нерасторопность. До меня барышни сдавались сразу - без бою, но интерес моего милого обычно потухал сразу же после достижения цели. Часть моих подруг в один голос поддерживают популярных психологов, а некоторые приятельницы убеждены, что трёх свиданий более, чем достаточно для принятия решения: «быть или не быть?» Помню брала интервью у Николая Фоменко. Он тоже убеждал, что мужчине просто необходим «обмен жидкостями» для принятия решения -моя эта женщина или нет?»

Фото: instagram

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