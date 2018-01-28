На днях папарацци запечатлели 30-летнюю теннисистку Марию Шарапову на прогулке с 32-летним британским бизнесменом Александром Гилксом.

Еще недавно поклонники были уверены, что Мария Шарапова крутит роман с сексапильным манекенщиком Андресом Веленкозо — бывшим возлюбленным Кайли Миноуг. Но СМИ уже назвали имя нового бойфренда спортсменки: на днях папарацци сфотографировали Марию на прогулке с британским миллионером Александром Гилксом.

Увидев фотографов, пара не стала прятаться, но и не торопилась даже косвенно подтверждать свой роман.