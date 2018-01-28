Мария Шарапова встречается с бывшим бойфрендом Пиппы Миддлтон
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На днях папарацци запечатлели 30-летнюю теннисистку Марию Шарапову на прогулке с 32-летним британским бизнесменом Александром Гилксом.
Еще недавно поклонники были уверены, что Мария Шарапова крутит роман с сексапильным манекенщиком Андресом Веленкозо — бывшим возлюбленным Кайли Миноуг. Но СМИ уже назвали имя нового бойфренда спортсменки: на днях папарацци сфотографировали Марию на прогулке с британским миллионером Александром Гилксом.
Увидев фотографов, пара не стала прятаться, но и не торопилась даже косвенно подтверждать свой роман.
В любом случае, интернет-пользователи уже поздравляют Марию с отличным выбором, ведь Александр давно дружит с семьей Миддлтон (он встречался с Пиппой и остался с ней в хороших отношениях) и, соответственно, с британской королевской семьей. Он был женат, но развелся еще в 2016-м. У Шараповой есть все шансы!
Фото: Instagram