«Люблю. Не пойду!»: Валерий Меладзе заигрывает с супругой Альбиной Джанабаевой в соцсетях

Многочисленные поклонники пары восхищаются тем, как нежно артисты проявляют чувства друг к другу: «Вы очень красивая и самая лучшая пара», «это очень мило 👍❤️ семейного счастья вам на много, много лет 😍», «Столько лет вместе и любите друг друга также, как и раньше. А может даже и больше😊. Обычно, говорят, что любовь со временем проходит. Но глядя на Вашу пару, я убеждаюсь, что любить можно всегда. Я восхищаюсь Вашей парой. Вы оба красивые и созданы друг для друга», «Милые бранятся — только тешатся☺», «Очень гармоничная пара, 😍 вы образец для подражания, вдохновляйте людей на такие отношения».

Напомним, роман Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой начался более пятнадцати лет назад, когда певец был женат на Ирине Малухиной. Певица родила любимому мужчине двоих сыновей, а в 2014 году получила статус его официальной супруги. Несмотря на то, что Валерий поддерживает теплые отношения с бывшей женой и тремя дочерьми от первого брака, в Instagram артистов часто появляются нелицеприятные высказывания в адрес обоих супругов. Долгое время Валерий предпочитал не реагировать на негатив, однако чаша и его терпения переполнилась. «Я влюбился в Альбину много лет назад и сделал все, чтобы она полюбила меня. Мы уже больше 15 лет вместе. Дочки не обделены моей любовью. Я обожаю их и забочусь о них, как о самых дорогих людях! У нас с Альбиной двое сыновей, которыми я горжусь. Отвалите от нашей семьи и заботьтесь о своих близких. Пора всем успокоиться», — ответил певец одному из хейтеров.