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«Люблю. Не пойду!»: Валерий Меладзе заигрывает с супругой Альбиной Джанабаевой в соцсетях

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Серый слайд, который
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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

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Артисты не скрывают свои чувства от поклонников.

Валерий Меладзе неоднократно доказал, что обладает незаурядным чувством юмора. Певец, по примеру многих коллег активно пользующийся соцсетями, шутливо отреагировал на одно из выступлений своей любимой супруги Альбины Джанабаевой. Экс-солистка «золотого состава»«ВИА Гры» опубликовала в своем блоге фрагмент своего исполнения песни «Пошел вон». В комментарии к видео Валерий Шотаевич написал, что любит супругу и никуда не пойдет. В ответ Альбина лаконично поставила смайлик с поцелуем.

Скриншот из Instagram Альбины Джанабаевой

Многочисленные поклонники пары восхищаются тем, как нежно артисты проявляют чувства друг к другу: «Вы очень красивая и самая лучшая пара», «это очень мило 👍❤️ семейного счастья вам на много, много лет 😍», «Столько лет вместе и любите друг друга также, как и раньше. А может даже и больше😊. Обычно, говорят, что любовь со временем проходит. Но глядя на Вашу пару, я убеждаюсь, что любить можно всегда. Я восхищаюсь Вашей парой. Вы оба красивые и созданы друг для друга», «Милые бранятся — только тешатся☺», «Очень гармоничная пара, 😍 вы образец для подражания, вдохновляйте людей на такие отношения».

Напомним, роман Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой начался более пятнадцати лет назад, когда певец был женат на Ирине Малухиной. Певица родила любимому мужчине двоих сыновей, а в 2014 году получила статус его официальной супруги. Несмотря на то, что Валерий поддерживает теплые отношения с бывшей женой и тремя дочерьми от первого брака, в Instagram артистов часто появляются нелицеприятные высказывания в адрес обоих супругов. Долгое время Валерий предпочитал не реагировать на негатив, однако чаша и его терпения переполнилась. «Я влюбился в Альбину много лет назад и сделал все, чтобы она полюбила меня. Мы уже больше 15 лет вместе. Дочки не обделены моей любовью. Я обожаю их и забочусь о них, как о самых дорогих людях! У нас с Альбиной двое сыновей, которыми я горжусь. Отвалите от нашей семьи и заботьтесь о своих близких. Пора всем успокоиться», — ответил певец одному из хейтеров.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram Видео: Instagram, YouTube

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