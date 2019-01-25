«Любимому мальчику спасибо»: Анастасия Решетова похвасталась дорогим подарком от Тимати, но ее высмеяли подписчики

Однако подписчики заподозрили, что этот подарок Анастасия получила уже давно. Хейтеры утверждают: девушка не хочет ударить в грязь лицом перед подругами и публикой, поэтому показывает украшения, которые рэпер подарил ей до кризиса, в котором якобы находится его компания.

«Пока горячий парень обхаживал будущую жену, его доход скатился на "нет". Дело в том, что продюсерская компания Black Star основателем, которой является Тимати претерпела огромные убытки. Многочисленные концерты не окупаются. И малозначительный доход по сравнению с предыдущими годами, уходит на алименты дочке и помощь бывшей сожительнице», — пишет Vladtime.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram