Леонид Агутин рассказал об опасном сексе с Анжеликой Варум

Леонида Агутина и Анжелику Варум считают одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса: романтикой пронизаны их песни, милые фотографии украшают их страницы в социальных сетях. Сегодня в интервью блогеру Юрию Дудю музыкант рассказал, что все это чуть не закончилось из-за несчастного случая во время горячего секса.

Однажды, после летней загородной вечеринки молодые влюбленные (тогда пара всего год жила вместе) возвращались домой. «У нее была такая юбочка, черная такая, узкая, чуть выше колен. Так ей это шло ужасно, так красиво было, потрясающе. Мы немного выпили, в основном я. И обратно ехали, началось все прямо в машине. Мне так потом было неудобно перед этим водителем, нам обоим было неудобно, конечно, после этого. Началось все на заднем сиденье, это было по-настоящему здорово», — ностальгирует Леонид.