Леонид Агутин рассказал об опасном сексе с Анжеликой Варум
Леонида Агутина и Анжелику Варум считают одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса: романтикой пронизаны их песни, милые фотографии украшают их страницы в социальных сетях. Сегодня в интервью блогеру Юрию Дудю музыкант рассказал, что все это чуть не закончилось из-за несчастного случая во время горячего секса.
Однажды, после летней загородной вечеринки молодые влюбленные (тогда пара всего год жила вместе) возвращались домой. «У нее была такая юбочка, черная такая, узкая, чуть выше колен. Так ей это шло ужасно, так красиво было, потрясающе. Мы немного выпили, в основном я. И обратно ехали, началось все прямо в машине. Мне так потом было неудобно перед этим водителем, нам обоим было неудобно, конечно, после этого. Началось все на заднем сиденье, это было по-настоящему здорово», — ностальгирует Леонид.
Однако продолжение романтической истории чуть не обернулось трагедией: «А на следующий день примерно в тот же период времени я решил, что нужно поэкспериментировать в ванной, и чуть свою жену не утопил. Вот это было смешно. Еле откачал, правда. Она серьезно захлебнулась. Еле откачал. Есть что вспомнить».
Секрет долгих семейных отношений пары прост. «Наверное, когда тактильно это твой человек. Когда запах твоего человека, рассуждения твоего человека, судьба твоего человека. Человек, с которым ты постоянно говоришь про себя: ты что-то репетируешь, доказываешь, что-то объясняешь. Вот происходит с тобой в жизни что-то такое важное, и ты, чтобы как-то осмыслить это, понять, ты начинаешь об этом рассуждать. И как будто разговариваешь с женой при этом, то есть рассказываешь как бы ей. Человек, к которому ты постоянно апеллируешь. Которого ты боишься, мнение которого тебе дорого. Которым ты любуешься, которым ты гордишься и которого тебе очень нравится трогать», — признался Леонид.
Фото: instagram, globallookpress