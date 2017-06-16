Информация появилась на страницах режиссера в соцсетях со ссылками на израильские СМИ

54-летний кинорежиссер Квентин Тарантино обручился с 33-летней израильской певицей Даниэллой Пик. Пара познакомилась восемь лет назад во время промотура «Бесславных ублюдков».

Квентин Тарантино и Даниэлла Пик

Daily Mail сообщает, что помолвка состоялась в Лос-Анджелесе. «Это правда. Мы очень счастливы и взволнованы», — цитирует издание слова невесты режиссера.

Напомним, Квентин Тарантино не был женат и не имеет детей. Самые громкие романы Тарантино были с режиссерами Эллисон Андерс и Софией Копполой, актрисами Мирой Сорвино , Джули Дрейфус, Шэр Джексон, Кэти Гриффин и Маргарет Чо. Кроме того, именитому кинорежиссеру приписывали роман с Умой Турман, однако он его официально опроверг, заявив, что с актрисой «исключительно платонические отношения».