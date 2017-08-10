В микроблоге телеведущей появилось трогательное фото с Курбаном Омаровым

Отношения Ксении Бородиной и Курбана Омарова зачастую напоминают мексиканский сериал. Молодые люди поженились в 2015 году, а через год после свадьбы появились слухи о скором разводе. Тем не менее, телеведущая дала супругу второй шанс.

«Близость. Слово, в котором столько трепетности и уязвимости. Что это такое? Наверное, близость – это отсутствие дистанции. Дистанции, которую мы выстраиваем с людьми, боясь осуждения и непонимания. Все мы несем по жизни образы, которые нарастили с детства. Несем их, как защитную броню, думая что нас любят именно такими, и не позволяем себе быть разными. И только с близкими, с кем дистанция сведена до расстояния крепкого объятья, мы можем быть любыми. Мы можем быть слабыми, злыми, язвительными, осуждающими, жалкими, неуверенными и неинтересными. Но, что самое важное, с ними мы можем быть счастливыми♥️♥️♥️», — подписала снимок Ксения.