Ксения Бородина рассказала о близости с супругом
Отношения Ксении Бородиной и Курбана Омарова зачастую напоминают мексиканский сериал. Молодые люди поженились в 2015 году, а через год после свадьбы появились слухи о скором разводе. Тем не менее, телеведущая дала супругу второй шанс.
После примирения с Курбаном в Instagram Ксении все чаще стали появляться семейные фотографии. Под одним из последних таких снимков, сделанном на курорте, телеведущая опубликовала рассуждения о близости.
«Близость. Слово, в котором столько трепетности и уязвимости. Что это такое? Наверное, близость – это отсутствие дистанции. Дистанции, которую мы выстраиваем с людьми, боясь осуждения и непонимания. Все мы несем по жизни образы, которые нарастили с детства. Несем их, как защитную броню, думая что нас любят именно такими, и не позволяем себе быть разными. И только с близкими, с кем дистанция сведена до расстояния крепкого объятья, мы можем быть любыми. Мы можем быть слабыми, злыми, язвительными, осуждающими, жалкими, неуверенными и неинтересными. Но, что самое важное, с ними мы можем быть счастливыми♥️♥️♥️», — подписала снимок Ксения.
Фолловеры знаменитости согласились с ее мыслями, а также отметили, что за последний год Ксения стала мягче и покладистее в отношениях с супругом.
Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров воспитывают троих детей: Теону, родившуюся в 2015 году, 8-летнюю Марусю и 9-летнего Омара от предыдущих браков.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram.com