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Криштиану Роналду увез возлюбленную в романтический отпуск в горы

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
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Один из лучших футболистов в мире решил отдохнуть вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес.

33-летний Криштиану Роналду и его избранница Джорджина Родригес отправились отдыхать в горы. Влюбленные поделились с многочисленными фолловерами очень романтичными снимками на фоне заснеженных вершин.

«Бесконечная любовь», — подписала одну из фотографий Джорджина.

Непонятно, где при этом находились дети пары: маленькая общая дочь Алана, а также близнецы Ева и Матео и старший сын спортсмена Криштианиньо, рожденные суррогатными матерями (мисс Родригес с удовольствием помогает их воспитывать).

По слухам, после чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в этом году, Роналду завершит свою блистательную карьеру и наконец женится. Время покажет, соответствует ли эта информация истине.

Фото: Instagram

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