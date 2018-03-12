Криштиану Роналду увез возлюбленную в романтический отпуск в горы

Непонятно, где при этом находились дети пары: маленькая общая дочь Алана, а также близнецы Ева и Матео и старший сын спортсмена Криштианиньо, рожденные суррогатными матерями (мисс Родригес с удовольствием помогает их воспитывать).

По слухам, после чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в этом году, Роналду завершит свою блистательную карьеру и наконец женится. Время покажет, соответствует ли эта информация истине.

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