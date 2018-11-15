Красавец-брюнет, мальчик из бедной семьи, две звезды и агрессивный мошенник: родители Ольги Бузовой рассказали о ее бывших бойфрендах

Ольга призналась, что и сама уже хочет обзавестись наследниками: «Я сама была удивлена этому своему желанию. Оно же возникает не по прихоти чей-то. Оно просто приходит в сердце, когда ты обнимаешь других детей. Недавно я встретила девочку, Сонечку, и хотела забрать ее с собой. И тогда я почувствовала, что я готова посвятить свою жизнь уже своему ребенку. Но есть проблема. Для того, чтобы родить ребенка, нужен мужчина», — смеется звезда. Она, по собственному признанию, ждет «мужчину без памперсов». Таких в ее окружении, увы, пока нет.

Высказалась Ольга Бузова и в адрес Дмитрия Тарасова, который в свое время упрекал ее в нежелании заводить ребенка, а после развода весьма скоро обзавелся младенцем, которого родила ему модель Анастасия Костенко. «Я не вижу его фотографий в журналах. Я видимо так соскучилась по мужской ласке, своего мужчине, что уже хочу создать свою семью. Со своим мужчиной. Я могу много дать не собакам, детям. Я хочу дочку, обязательно. Семью полноценную», — призналась Ольга.

Пока звезда всю нежность и любовь отдает своим питомцам, у которых даже есть своя лесенка, чтобы забираться в постель к хозяйке.