Красавец-брюнет, мальчик из бедной семьи, две звезды и агрессивный мошенник: родители Ольги Бузовой рассказали о ее бывших бойфрендах

Сегодня героиней ток-шоу Андрея Малахова стала Ольга Бузова. Она рассказала о любви и карьере. О прошлом дочери рассказывали ее мама и папа. Они перечислили всех бойфрендов артистки.
Первый серьезный роман у Оли случился в школе. Высокий красавец-брюнет сопровождал ее на выпускном, но после их пути разошлись.
Второй Олин ухажер был из бедной семьи, Артема мама звезды охарактеризовала как «мальчика из коммуналки». Несмотря на весьма скромное материальное положение, он хотел увести свою возлюбленную из родительского дома. Почему дальнейшие отношения в этой паре не сложились, мама не знает.
Третим бойфрендом Ольги Бузовой стал Роман Третьяков.
Четвертым — Дмитрий Тарасов. «Предложение он ей сделал в Дубае, до сих пор ненавижу этот город», — резко отзывается мама о бывшем зяте.
Имеется у Ольги и давний неизвестный поклонник — он на свои деньги издал книгу, в которой собраны письма, фотографии, стихи. Звезда была удивлена и заинтригована, но мама так и не раскрыла секрет. «Она оценит, когда ей будет 40 лет», — улыбается Ирина Александровна.
Отец Ольги тоже поделился воспоминаниями об одном из бойфрендов: «22-23 года ему. Жулик, мошенник. Она влюбляется в него по уши. Он выманивает меня в кафешку, заговаривает зубы, а Оля в это время что-то там собрала и умотала. Ольга со мной не общалась, стыдилась своего поступка. Она больше с мамой… Этот парень стал поднимать руку на нее. В общем, потом папа выкрал дочку из той квартиры, где они жили», — рассказал Игорь Бузов.
В финале в студии появился Сергей Тюконько — мужчина, которого Ольга считала своей первой любовью. Сейчас у него семья и трое детей.
Ольга призналась, что и сама уже хочет обзавестись наследниками: «Я сама была удивлена этому своему желанию. Оно же возникает не по прихоти чей-то. Оно просто приходит в сердце, когда ты обнимаешь других детей. Недавно я встретила девочку, Сонечку, и хотела забрать ее с собой. И тогда я почувствовала, что я готова посвятить свою жизнь уже своему ребенку. Но есть проблема. Для того, чтобы родить ребенка, нужен мужчина», — смеется звезда. Она, по собственному признанию, ждет «мужчину без памперсов». Таких в ее окружении, увы, пока нет.
Высказалась Ольга Бузова и в адрес Дмитрия Тарасова, который в свое время упрекал ее в нежелании заводить ребенка, а после развода весьма скоро обзавелся младенцем, которого родила ему модель Анастасия Костенко. «Я не вижу его фотографий в журналах. Я видимо так соскучилась по мужской ласке, своего мужчине, что уже хочу создать свою семью. Со своим мужчиной. Я могу много дать не собакам, детям. Я хочу дочку, обязательно. Семью полноценную», — призналась Ольга.
Пока звезда всю нежность и любовь отдает своим питомцам, у которых даже есть своя лесенка, чтобы забираться в постель к хозяйке.
Фото: instagram, кадры из эфира