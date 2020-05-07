Коронавирус счастью не помеха: россиянка отправилась пешком во Францию, чтобы увидеть любимого

3 мая на белорусской границе была задержана россиянка, направлявшаяся пешком к возлюбленному, живущему во Франции. С ним она познакомилась на отдыхе в Индии, и решила, что ни пандемия коронавируса, ни закрытые границы, ни отсутствие авиасообщения между странами не может стать преградой этой любви.

Жительница Тверской области запаслась скриншотами карт нескольких участков белорусско-польской границы, спальным мешком — и отправилась навстречу своему счастью. Когда авантюристку остановили пограничники, она принялась объяснять, что искала магазин и заблудилась. Описанные выше улики заставили ее сказать правду.

Россиянка отделалась депортацией с запретом въезда в Беларусь на 5 лет, передает «КП» со ссылкой на Погранкомитет.