Константин Богомолов признался Ксении Собчак в любви и показал нежное фото с ней

«Прекрасно! Браво!», «Очень романтично», «Вы очень красивая пара», - написали Константину в комментариях.

Напомним, что за несколько дней сразу две звездные пары связали себя узами брака: Ксения Собчак и Константин Богомолов (все о торжестве читайте ЗДЕСЬ) и Федор Бондарчук и Паулина Андреева. И если первые выставили свое торжество на всеобщее обозрение, то вторые пошли под венец в строжайшей тайне, запретив гостям на свадьбе делать фото и видео.