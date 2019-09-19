Константин Богомолов признался Ксении Собчак в любви и показал нежное фото с ней

Ксения Собчак и Константин Богомолов дали клятвы любви и верности 13 сентября. Парочка устроила свадьбу, о которой говорят до сих пор.
И спустя несколько дней новоиспеченный муж в очередной раз признался жене в любви и показал их новое фото, полное нежности. «Я счастлив с тобой», - написал Богомолов.
«Прекрасно! Браво!», «Очень романтично», «Вы очень красивая пара», - написали Константину в комментариях.
Напомним, что за несколько дней сразу две звездные пары связали себя узами брака: Ксения Собчак и Константин Богомолов (все о торжестве читайте ЗДЕСЬ) и Федор Бондарчук и Паулина Андреева. И если первые выставили свое торжество на всеобщее обозрение, то вторые пошли под венец в строжайшей тайне, запретив гостям на свадьбе делать фото и видео.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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