Когда выходить замуж этим летом, чтобы брак был счастливым и крепким

В первый летний месяц рекомендуется заключить брак до 23 июня. В это время на благополучие молодой семьи будет влиять Венера, двигающаяся через Тельца, которая поспособствует богатству и любви.

Наилучшим днем Булгакова назвала 4 июня, поскольку накануне Меркурий перестанет быть ретроградным, а на следующий день в эту фазу уже войдет Сатурн. При этом не менее подходящее время для регистрации будет 6, 7, в первой половине 8, 9, 10, 19 и 20 июня. «Брак будет наполнен душевной теплотой, а в семье будет достаток, любовь и взаимопонимание. Лучшая же дата в июле — это 21 число, но также допустимы: 20, 22, 26 и 27 июля», — добавила астропсихолог.