Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Когда ангелочки повзрослели»: прикованная к инвалидной коляске Самойлова рассказала о своем первом сексуальном опыте

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 6

Юлия Самойлова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
29-летняя Юлия Самойлова выпустила книгу мемуаров, в которой в том числе затронула свою интимную жизнь.

Недавно певица Юлия Самойлова, представившая в этом году нашу страну на конкурсе «Евровидение» в Португалии, выпустила свою книгу мемуаров. В ней она откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, которые привели к тому, что уже в раннем детстве девочка оказалась прикованной к инвалидной коляске.

Кроме того, Юлия поведала и об отношениях с мужчинами. Первым молодым человеком Юлии стал парень по имени Андрей. Он был моложе ее, они познакомились во время общения в Сети, причем, по словам Самойловой, никакой романтики не было. Ухажер не нравился отцу Юлии, а она — его матери. Тем не менее влюбленные много времени проводили вместе. «И я точно решила для себя, кто будет моим первым мальчиком, поэтому очень скоро настал момент, когда ангелочки решились повзрослеть», — заявила Самойлова.

Однако в постели Андрей признался Юлии, что на самом деле ему нравится другая девушка, и в результате он сделал выбор в ее пользу. Тогда Самойлова не растерялась — она закрутила страстный роман с другом Андрея и даже увела его у тогдашней девушки. А с будущим мужем Алексеем Тараном Юлия познакомилась также благодаря ICQ, причем поначалу не реагировала на его сообщения. Однако настойчивость парня заставила ее отнестись к нему серьезно.

Фото: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Шах и мат: Мария Шукшина публично поставила «обманутую невестку» на место
Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую
Светлана Бондарчук позирует в «голом» платье и поздравляет бойфренда с днем рождения
София Ротару поздравила красавицу-внучку и показала лишнее на фото
«Ювелирная работа, созданная в страстной любви»: Марина Газманова гордится красотой своей дочери
87-летний Иван Краско разводится с 27-летней супругой