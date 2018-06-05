«Когда ангелочки повзрослели»: прикованная к инвалидной коляске Самойлова рассказала о своем первом сексуальном опыте

Недавно певица Юлия Самойлова, представившая в этом году нашу страну на конкурсе «Евровидение» в Португалии, выпустила свою книгу мемуаров. В ней она откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, которые привели к тому, что уже в раннем детстве девочка оказалась прикованной к инвалидной коляске.

Кроме того, Юлия поведала и об отношениях с мужчинами. Первым молодым человеком Юлии стал парень по имени Андрей. Он был моложе ее, они познакомились во время общения в Сети, причем, по словам Самойловой, никакой романтики не было. Ухажер не нравился отцу Юлии, а она — его матери. Тем не менее влюбленные много времени проводили вместе. «И я точно решила для себя, кто будет моим первым мальчиком, поэтому очень скоро настал момент, когда ангелочки решились повзрослеть», — заявила Самойлова.