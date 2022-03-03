Хранители семейного очага: какие домашние растения привлекают любовь

Алоэ

Так, среди растений, которые влияют на личную жизнь владельцев, специалисты в первую очередь выделяют алоэ. Его энергетика положительно сказывается на настроении и самочувствии человека, защищает от негативного воздействия извне и помогает в амурных делах. К тому же алоэ неприхотливо в уходе, поливать его часто не придется, но желательно поставить на подоконник с солнечной стороны.

Спатифиллум

Спатифиллум называют талисманом любви. Считается, что он укрепляет семейные отношения, помогает ссорам перерасти в мир, а к одиноким людям привлекает судьбоносную встречу со своей второй половинкой, пишет infox. Но для такого положительного воздействия ему необходимо находиться в месте, скрытом от прямых солнечных лучей.

Мирт

А это миниатюрное дерево привлекает в дом мир и понимание, тем самым защищая жильцов от ссор и конфликтов. В ответ требует регулярного полива и тень в солнечную погоду.