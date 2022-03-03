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Хранители семейного очага: какие домашние растения привлекают любовь

Насчет того, какие растения лучше держать в доме, существует множество мнений и народных примет. Стоит понимать, что цветы, как и все живое, имеют свою энергетику, а значит, по-разному воздействуют на нашу жизнь. Если рассуждать о положительном влиянии, растения могут привлечь в дом удачу, достаток и даже любовь.
Хранители семейного очага: какие домашние растения привлекают любовь

Алоэ

Так, среди растений, которые влияют на личную жизнь владельцев, специалисты в первую очередь выделяют алоэ. Его энергетика положительно сказывается на настроении и самочувствии человека, защищает от негативного воздействия извне и помогает в амурных делах. К тому же алоэ неприхотливо в уходе, поливать его часто не придется, но желательно поставить на подоконник с солнечной стороны.

Спатифиллум

Спатифиллум называют талисманом любви. Считается, что он укрепляет семейные отношения, помогает ссорам перерасти в мир, а к одиноким людям привлекает судьбоносную встречу со своей второй половинкой, пишет infox. Но для такого положительного воздействия ему необходимо находиться в месте, скрытом от прямых солнечных лучей.

Мирт

А это миниатюрное дерево привлекает в дом мир и понимание, тем самым защищая жильцов от ссор и конфликтов. В ответ требует регулярного полива и тень в солнечную погоду.

Кактус

Многие считают, что если в доме есть кактус, он препятствует появлению нового человека. Однако это не совсем так. «Колючие» соседи пропускают на свою территорию только достойных и сильных людей. А такие качества в мужчине, бесспорно, важны.

Сенполия

Сенполия является разновидностью фиалки. Такой цветок положительно влияет на пары, которые долгое время вместе, а именно помогает укрепить узы брака. Но новым влюбленным лучше отказаться от растения, иначе есть риск, что отношения будут непродолжительными.

Фото: freepik.com

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