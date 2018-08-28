Кети Топурия впервые прокомментировала свой роман с Гуфом

Солистка группы A’Studio Кети Топурия и Гуф (Алексей Долматов) встречаются уже более полутора лет, но до недавнего времени никак не комментировали свои отношения, несмотря на красноречивые фото и видео в социальных сетях. Вчера, 5 сентября, в рамках музыкального фестиваля «Новая волна — 2018» в Сочи состоялся творческий вечер группы A’Studio, перед началом которого певица дала небольшое интервью, в котором призналась, почему ее возлюбленный не приехал ее поддержать: ««Леша, конечно, не любит такие публичные мероприятия. Я его уговаривала, но он говорит: «Нет. Я останусь дома»».