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Кети Топурия впервые прокомментировала свой роман с Гуфом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Гуфа

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Слухи о романе музыкантов появились еще несколько лет назад.

Солистка группы A’Studio Кети Топурия и Гуф (Алексей Долматов) встречаются уже более полутора лет, но до недавнего времени никак не комментировали свои отношения, несмотря на красноречивые фото и видео в социальных сетях. Вчера, 5 сентября, в рамках музыкального фестиваля «Новая волна — 2018» в Сочи состоялся творческий вечер группы A’Studio, перед началом которого певица дала небольшое интервью, в котором призналась, почему ее возлюбленный не приехал ее поддержать: ««Леша, конечно, не любит такие публичные мероприятия. Я его уговаривала, но он говорит: «Нет. Я останусь дома»».

Напомним, полтора года назад в Сети обсуждали снимки Кети и Гуфа, сделанные в одном и том же месте отдыха, однако музыканты упорно отрицали совместный отпуск. Более того, на тот момент Топурия была замужем за Львом Гейхманом. Светские сплетники уверены, что ради рэпера певица рассталась с супругом. Напомним, что у музыкантов есть дети от предыдущих отношений — певица воспитывает трехлетнюю дочь Оливию, а Сэму, сыну Алексея Довлатова и Айзы Анохиной, в этом году исполнилось восемь лет.

Фото: instagram

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