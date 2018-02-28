Кети Топурия рассказала, что связывает ее с Гуфом

Об этой паре ходили разные слухи. Поговаривали, что Гуф стал причиной развода Кети Топурии с мужем, что Кети поддерживала его в трудные времена. Фанаты пары вот уже больше года внимательно изучают фотографии, которые появляются в блогах артистов.

В интервью для мартовского номера журнала ОК! Кети рассказала, что на самом деле связывает ее с Гуфом.

«Конечно, когда мы выкладываем что-то в Сеть, мы понимаем, что будет резонанс. Мы играем. Мы провоцируем. Но вообще, до того, как я вышла замуж, я про свою личную жизнь особо ничего не рассказывала. Каких только романов мне тогда не приписывали — с друзьями, с мужчинами, которые вообще не интересуются женщинами. Теперь я рассталась с мужем и опять не комментирую свою личную жизнь… Все видят то, что хотят видеть», — пояснила она.