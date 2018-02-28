Кети Топурия рассказала, что связывает ее с Гуфом
Об этой паре ходили разные слухи. Поговаривали, что Гуф стал причиной развода Кети Топурии с мужем, что Кети поддерживала его в трудные времена. Фанаты пары вот уже больше года внимательно изучают фотографии, которые появляются в блогах артистов.
В интервью для мартовского номера журнала ОК! Кети рассказала, что на самом деле связывает ее с Гуфом.
«Конечно, когда мы выкладываем что-то в Сеть, мы понимаем, что будет резонанс. Мы играем. Мы провоцируем. Но вообще, до того, как я вышла замуж, я про свою личную жизнь особо ничего не рассказывала. Каких только романов мне тогда не приписывали — с друзьями, с мужчинами, которые вообще не интересуются женщинами. Теперь я рассталась с мужем и опять не комментирую свою личную жизнь… Все видят то, что хотят видеть», — пояснила она.
Слухи о романе замужней певицы и скандального музыканта возникли в начале февраля прошлого года. Тогда, вернувшись после отдыха в Таиланде, звезды попали на первые страницы желтых СМИ: в их распоряжении оказались фотографии девушки в таком же купальнике, как у Кети, в объятиях Гуфа и комментарии очевидцев, утверждавших, что пара жила в одном номере. Впрочем, оба все отрицали.
Свадьба Кети Топурии с бизнесменом Львом Гейхманом состоялась в 2013 году, в 2015 году у супругов родилась дочь Оливия, в 2017 году они развелись.
Фото: instagram