Какой продукт обязательно нужно есть мужчинам, чтобы избежать половой дисфункции

Врач-сексолог и президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук считает, что определенные элементы влияют на половую функцию. Так, отказ от мяса может негативно повлиять на мужское здоровье и даже привести к половой дисфункции, предупредил специалист в интервью радио Sputnik.

«На половую жизнь человека влияет много факторов. Ограничение белка в рационе — фактор, снижающий мужской потенциал, как и другие патогенные факторы: курение, алкоголь, жесткие диеты, плохой сон. Отказ от мяса может привести к половой дисфункции, но говорить о том, что это будет решающий фактор, неправильно. Большое значение имеет половая конституция мужчины, и многие мужчины с сильной половой конституцией имеют неплохие сексуальные возможности, несмотря на наличие факторов, снижающих мужской потенциал», — сказал он и отметил, что избыток мяса тоже вреден, потому важно употреблять его в умеренном количестве.

«Мясо — ценный продукт, содержащий холестерин, который принимает участие в синтезе тестостерона в клетках Лейдига, а также аминокислоту — лейцин, важную для наращивания и поддержания мышечной массы. Но употреблять слишком много мяса — вредно и плохо, это заболевания и сосудов, и сердечно-сосудистой системы в целом, и нарушения метаболизма. Например, в эрекции есть сосудистый компонент, и общее состояние сосудов тоже важно. Поэтому лучше остановиться на умеренном потреблении мяса. Кроме того, нужно помнить, что эректильная дисфункция часто бывает маркером расстройств сердечно-сосудистой и эндокринной систем», —добавил Евгений Кульгавчук.

Как источник белка лучше выбирать перепелиные яйца, нежирное и диетическое мясо, вроде говядины или индейки, посоветовал эксперт.