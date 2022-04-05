Какое поведение в отношениях свойственно женщине, разлюбившей партнера

Любящая женщина полностью отдается отношениям и готова многим жертвовать. Она идет на уступки, учитывает мнение возлюбленного и закрывает глаза на мелочи, чтобы избежать ссор и конфликтов. Поэтому, если вы слышите постоянные упреки, недовольства, обвинения, это говорит о пропаже чувств. О том же свидетельствует и запущенный вид. Когда дама хочет привлечь внимание партнера, она будет следить за собой и маловероятно наденет на себя треники и растянутую футболку.

Зачастую женщинам свойственно докучать любимому сообщениями или звонками, но равнодушные этим заниматься не будут. Их мало интересует, где и с кем мужчина находится, поскольку не испытывают ревность. Также в парах, которые обречены, отсутствует физическая близость (не только секс, но и объятия, поцелуи). Об этом сообщают «БелНовости».