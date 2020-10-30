Какие сексуальные фантазии самые популярные у мужчин и женщин

Как передает британский онлайн-портал Metro, согласно новому опросу, в котором приняли участие 2 тысячи человек, женщинам чаще всего хочется заняться сексом с близким по духу человеком, у мужчин же главная фантазия совсем другая – секс с бывшей подружкой. Конечно, важно помнить, что к эротическим снам и мечтам наяву не стоит относиться слишком серьезно, поскольку это не обязательно означает, что вы хотите, чтобы это произошло в реальности.

Почти три четверти опрошенных дам заявили, что хотели бы интимной близости с лучшим другом, почти 68% думали о сексе с коллегой по работе. 62% женщин признались, что у них были мысли о страсти с незнакомцем и только 58% видели сны, главным героем был их нынешний партнер. Пятое место заняла фантазия о том, что партнер изменяет им. Также в топ-10 вошли секс с бывшим, с боссом, со знаменитостью, с тем, кого ненавидишь, и групповой секс.