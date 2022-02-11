Какие подарки оценят любимые в День святого Валентина — гель для душа не в списке

Если вы с ухажером, еще недостаточно близки, следует выбирать более универсальные подарки. В таком случае Светлана Лазарева предлагает обратить внимание на футляр для визитных карточек, набор для кабинетного бара или дизайнерский электронный девайс.

При этом немаловажна и красивая упаковка, ведь она лицо подарка. Наилучшим и простым решением будет обращение к оформителю-специалисту. Плюс хорошей идеей будет прикрепить туда открытку, подписанную от руки, — это высокий стиль коммуникации в пору сетевого общения, считает эксперт по этикету.

Но наверняка стоит отказаться от подарков, намекающих на недостатки одариваемого. К ним относятся: книги по самосовершенствованию, сертификаты на антицеллюлитный массаж или курс по омоложению и прочее. Также неудачным окажется выбор предметов личной гигиены (гелей для душа, косметики) и вещей (одежды, украшений), поскольку каждый подбирает это самостоятельно. Цветы в горшках, домашних питомцев и все, что требует ухода, можно дарить исключительно по договоренности с получателем. Неактуальным окажется и то, что не соответствует взглядам и убеждениям адресата, пишет «СОВА».