Какие 7 простых способов помогут вывести сексуальную жизнь на новый уровень

Как сообщила врач-физиотерапевт Аманда Сэвидж онлайн-изданию The Sun, важнейшей тренировкой для любой женщины является тренинг мышц тазового дна. Их укрепление может быть полезно не только для здоровья, но и для усиления чувствительности в постели. «Многие женщины сообщают, что достигают оргазма легче, после того как их мышцы там становятся более сильными», – пояснила специалист, добавив, что качать мускулатуру тазового дна нужно не только представительницам слабой половины человечества, но и мужчинам, чтобы усилить эрекцию и предотвратить преждевременную эякуляцию.

Есть 7 простых способов тренировать мышцы тазового дна для придания пикантности своей сексуальной жизни. Первый – упражнение «Сожми и удерживай». Аманда объяснила, что у данных мускулов основная функция – втягивание и всасывание, потому стоит сжимать внутренние мышцы и задерживать их в таком положении 10 секунд. Делать этот прием нужно дважды в день по 10 повторов. Второй способ – короткие, мощные сжатия. Это упражнение также поможет избежать недержания мочи. Быстро сократите мышцы и расслабьте, повторяйте короткими очередями 10-15 раз подряд. Также во время секса можно попробовать сжимать внутренними мышцами член партнера, когда он внутри вас.