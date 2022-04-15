Сексолог рассказал, как вернуть страсть в отношения в условиях стресса

Для начала стоит отметить, что не все виды стресса негативно влияют на половую жизнь партнеров. «В краткосрочном промежутке стресс, наоборот, может быть полезным. Например, спорт повышает концентрацию кортизола (гормона стресса). В небольших количествах он, наоборот, делает нас супергероями, повышая тонус организма, заряжает и возбуждает», — рассказала сексолог Анастасия Ахмадишина.

В других ситуациях, как при затяжном стрессе, в котором организм переходит в фазу истощения, идет негативное влияние на интим и даже иногда полное подавление желание. Между тем на мужчинах и женщинах эмоциональное напряжение сказывается по-разному. Представительницы прекрасного пола более эмоциональны, потому постоянно прокручивают переживания в голове, чем вгоняют себя в депрессивное состояние. По словам Ахмадишиной, им нужна поддержка, забота, чтобы их выслушали, утешили и приголубили. Сильной половине человечества, напротив, требуется покой и не нужна помощь со стороны. «В стрессовых ситуациях они закрываются в себе, прячутся в какой-то кокон. Мужчины привыкли справляться со своими проблемами за счет каких-либо действий. Им легче уйти, решить проблему, не обсуждая ее. Им сложно рассказывать о своих переживаниях и неудачах», — добавила специалист.

Как сообщила психолог Вероника Токан, если стресс портит вашу интимную жизнь, следует найти причины этого и здоровые решения. Для некоторых людей сам секс и есть способ справляться со стрессом, пишет «Комсомольская правда».

Еще полезно отдыхать (заниматься йогой, экстремальными видами спорта, рисованием и прочее), уметь абстрагироваться от проблем, позитивно мыслить и вести здоровый образ жизни, в некоторых случаях посещать специалистов. Но главное — это умение слушать своего партнера и вовремя оказать поддержку, заключили Анастасия Ахмадишина и Вероника Токан.