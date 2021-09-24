Как разжечь страсть: названо идеальное время для интимной близости

По статистике около 64% женщин и 38% мужчин признаются, что занимаются любовью, когда им этого не хочется, сообщается в The Sun. Между тем Джорджетт Калли рассказал, как поддерживать страсть в отношениях, несмотря на различные потребности партнеров.

Ранним утром, когда вы собираетесь на работу, эксперт предложил принимать совместный душ. Будучи обнаженными у людей повышается либидо, а также контакт «кожа к коже» полезен для психического, эмоционального и физического здоровья, например, снижает уровень гормона стресса кортизола, создавая настроение для любви. После водных процедур вместе медленно с флиртом одевайтесь, но не давайте прикасаться к вам, предвкушение сделает секс еще лучше.

Около 9 утра сделайте вашему партнеру кофе, в результате исследований обнаружили, что бодрящий напиток улучшает сексуальную жизнь и борется с эректильной дисфункцией. В 11 часов отправьте избраннику сексуальную фотографию, чтобы возбудить его, а если вы оба работаете из дома, разделитесь по разным комнатам.

Во время обеденного перерыва Калли советует не сидеть в социальных сетях, а изучать что-то новое для разнообразия интимной жизни. «Поделитесь тем, что вы узнали, со своим партнером, отправив ему сексуальную голосовую заметку с подробным описанием того, что вы собираетесь сделать с ними позже», — сообщил эксперт и предложил в 3 часа дня написать сообщение с продолжением ваших фантазий.

Вечером после работы уделите друг другу время: целуйтесь, обнимайтесь. Эксперт отмечает, всего за 20 секунд объятий повышается уровень окситоцина, известного как гормон любви. Следом приготовьте вместе ужин и наполните его природными афродизиаками, например, морепродуктами.

Также полезно посмотреть какой-нибудь фильм вместе, лучше всего эротического характера. После этого позовите избранника в ванну, обставленную свечами, и продолжите романтический вечер, примерно к 11 вечера наступит идеальный момент для любви, заключил Джорджетт Калли.