Как по рукам заранее определить, каким мужчина окажется в постели

В беседе с «Пятым каналом» Алия Королева рекомендует смотреть на кисть в целом. «Какая она, как сложена, какие пальцы, ровные они или нет. Потому что у мужчин, у которых красиво сложен член, у которых он внушительного объема и длины, они имеют такие же и руки — крупные, ровные, мясистые. Смотрите на кость, на длину пальцев. Например, если у мужчины основание пальца утолщенное, а кончик более узкий, то, как правило, такую же форму будет иметь и член», — уточнила сексолог.