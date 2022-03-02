Как не стать с мужем соседями: ученые назвали привычку, снижающую женское либидо
В результате исследований, которые провели ученые Североамериканского общества менопаузы (NAMS) в Кливленде, выяснилось, что влияет на желание и способность женщины заниматься интимом. Оказалось всему причиной недостаток сна и отдыха.
Дело в том, что хроническая усталость негативно сказывается на работе гормональной системы, поскольку увеличивает кортизол и снижает уровень половых гормонов. Специалисты рекомендовали женщинам, в том числе и тем, которые еще не столкнулись со снижением либидо, начать высыпаться по ночам. Таким образом реально избежать женской сексуальной дисфункции.
Для этого даже в выходные важно соблюдать режим. И регулярно спать по 7-9 часов. В случае проблем с засыпанием ученые советуют отказаться от мониторинга социальных сетей, а отдать предпочтение расслабляющим процедурам — например, медитации, прослушиванию спокойной музыки или звуков природы и прочее. Также примерно за 6 часов до сна ограничьте потребление продуктов с кофеином в составе, передает данные «Пятый канал».
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