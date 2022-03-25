Изменщиков выдают «темные» черты личности: какие мужчины наиболее склонны к адюльтеру

Добровольцам предстояло заполнить анкету. Они отвечали на вопросы о том, как обычно решают проблемы в отношениях, и на те, что направлены на выявление «темных» черт личности.

Что касается черт личности, к классической «темной триаде» относятся нарциссизм, психопатия и цинизм. Также к ним можно добавить садизм, эгоизм, моральную отстраненность и обиду. Об этом пишет Газета.ru, ссылаясь на публикацию журнала Acta Psychologica.

Помимо нарциссизма, вышеперечисленные характеристики оказались наиболее выражены у мужчин. В измене признались 24,7% респондентов, причем 40,8% из них решались на адюльтер неоднократно. У неверных участников наблюдались более выраженные «темные» черты, в том числе они были морально отстраненнее.

«Мужчины с большей выраженностью "темных" черт личности и более активным использованием механизма морального отстранения также проявляли большую склонность к неверности, особенно к повторяющейся неверности», — выяснили исследователи.