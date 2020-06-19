Из-за страха заболеть коронавирусом женщина начала заниматься сексом в медицинской маске и перчатках
Как передает британский онлайн-портал The Sun, у 26-летней женщины появился такой сильный страх заболеть коронавирусом, что она и ее парень стали заниматься любовью исключительно в средствах индивидуальной защиты – медицинских масках и резиновых перчатках. Кроме того, Мелани постоянно тщательно дезинфицирует свою спальню. Все постельное белье она обязательно складывает в специальный пластиковый пакет, туда же отправляются и полотенца. Кровать опрыскивается дезинфицирующим средством для матраса, и на нее надеваются новые простыни и наволочки, уже постиранные и продезинфицированные. После чего обязательно обрабатывается ванная комната. Запах отбеливателя и чистящих средств не выветривается из дома пары. «Джо уже знает, что, если я начала обрабатывать помещения, это признак того, что у нас будет секс, – заявила Мелани. – Правда последняя близость длилась всего 5 минут – у Джо ушло больше времени на подготовку, ведь ему надо сначала принять душ со специальным антибактериальным мылом, обработать руки антисептиком, затем надеть маску и перчатки и только потом он сможет прикоснуться ко мне. Это не странный сексуальный фетиш, я жертва коронафобии».
Девушка призналась, что до карантина любила секс, но сейчас ее мир перевернулся. По ее словам, она с раннего детства маниакально любила чистоту, но ей удавалось держать под контролем свои фобии. После того, как она начала работать медсестрой, ее состояние ухудшилось, она даже была вынуждена обратиться к врачу, который диагностировал у нее ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство. Терапия контролировала ее заболевание, и она даже стала наставником для людей с похожим расстройством. Мелани начала встречаться с Джо, они стали жить вместе и регулярно занимались сексом. Однако 2 марта мужчина начал сильно кашлять и ему стало трудно дышать, после чего его госпитализировали с подозрением на коронавирус, который, впрочем, не подтвердился. Но Мелани его состояние сильно испугало и у нее произошло обострение ОКР.
«Я так испугалась за своего парня, что начала постоянно убираться. Внезапно супечистая больница, где я работала, стала невероятно пугать меня. Затем у коллеги диагностировали коронавирус, это привело меня в ужас. Мои приступы тревоги усилились, я боялась ходить на работу, боялась микробов, боялась за себя. Я скупила кучу масок, печаток, бахил и антисептиков для рук и даже защитный комбинезон. Затем внезапно мысль о сексе без масок и перчаток в идеально чистой спальне привела меня в шоковое состояние. Я знаю, что это ненормально, но ничего не могу с этим поделать. Это сильно изменило нашу сексуальную жизнь к худшему», ¬¬– призналась женщина.
Фото: freepik
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