Из-за страха заболеть коронавирусом женщина начала заниматься сексом в медицинской маске и перчатках

Девушка призналась, что до карантина любила секс, но сейчас ее мир перевернулся. По ее словам, она с раннего детства маниакально любила чистоту, но ей удавалось держать под контролем свои фобии. После того, как она начала работать медсестрой, ее состояние ухудшилось, она даже была вынуждена обратиться к врачу, который диагностировал у нее ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство. Терапия контролировала ее заболевание, и она даже стала наставником для людей с похожим расстройством. Мелани начала встречаться с Джо, они стали жить вместе и регулярно занимались сексом. Однако 2 марта мужчина начал сильно кашлять и ему стало трудно дышать, после чего его госпитализировали с подозрением на коронавирус, который, впрочем, не подтвердился. Но Мелани его состояние сильно испугало и у нее произошло обострение ОКР.

«Я так испугалась за своего парня, что начала постоянно убираться. Внезапно супечистая больница, где я работала, стала невероятно пугать меня. Затем у коллеги диагностировали коронавирус, это привело меня в ужас. Мои приступы тревоги усилились, я боялась ходить на работу, боялась микробов, боялась за себя. Я скупила кучу масок, печаток, бахил и антисептиков для рук и даже защитный комбинезон. Затем внезапно мысль о сексе без масок и перчаток в идеально чистой спальне привела меня в шоковое состояние. Я знаю, что это ненормально, но ничего не могу с этим поделать. Это сильно изменило нашу сексуальную жизнь к худшему», ¬¬– призналась женщина.

Фото: freepik

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